В Приангарье обсудили реализацию проекта «Волшебный Байкал»

Владимир Яшков сообщил, что формируется подробный перечень инженерных коммуникаций и инфраструктуры, необходимых для развития курорта. «Мы всегда находимся в рабочем процессе и проектируем всю необходимую инфраструктуру. Сегодня на совещании мы достигли договоренностей по подходам к решению вопросов развития причальной инфраструктуры, берего укрепления и других проектов, связанных с курортом “Волшебный Байкал”, — подчеркнул он.