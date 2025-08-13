В Приангарье обсудили реализацию проекта «Волшебный Байкал»

Участие в мероприятии принял заместитель генерального директора Фонда «Центр стратегических разработок» — директор Центра туристических проектов Владимир Яшков. Стороны обсудили вопросы создания инженерной, транспортной, причальной инфраструктуры, берегоукрепления и благоустройства, сообщает пресс-служба облправительства.
«Проект “Волшебный Байкал” в нашем регионе включает две локации. Это “Байкальская Слобода” и особая экономическая зона “Ворота Байкала”. Правительство Иркутской области прорабатывает механизмы реализации мероприятий в рамках Перечня поручений Президента РФ по созданию федерального круглогодичного морского курорта на побережье озера Байкал», — отметил Игорь Кобзев.
Губернатор напомнил, что в рамках ОЭЗ «Ворота Байкала» зарегистрировано 29 резидентов с планируемым объемом частных инвестиций более 16,5 млрд рублей. С 2021 года ведется строительство инженерной и транспортной инфраструктуры ОЭЗ. Завершено строительство сетей ливневой канализации, внутриплощадочных сетей электроснабжения, в Предгорном районе проложен силовой кабель, с участием инвестора запущен новый скоростной кресельный подъемник.
На 2026−2027 годы запланировано строительство объектов электро- и теплоснабжения, улично-дорожной сети. В рамках Перечня поручений Президента РФ запланирована реализация еще восьми мероприятий. Это приведение в нормативное состояние причальных сооружений, реконструкция очистных сооружений в Байкальске, строительство селе защитных сооружений в Слюдянском районе, строительство сооружений инженерной защиты территорий и объектов в Листвянке, создание объектов берего укрепления и благоустройство набережной в Байкальске.
«Все это должно быть взаимоувязано. Мы хотели бы, чтобы “Центр стратегических разработок” дал нам рекомендации с точки зрения координации с федеральными министерствами по решению того или иного вопроса», — сказал Игорь Кобзев.
Владимир Яшков сообщил, что формируется подробный перечень инженерных коммуникаций и инфраструктуры, необходимых для развития курорта. «Мы всегда находимся в рабочем процессе и проектируем всю необходимую инфраструктуру. Сегодня на совещании мы достигли договоренностей по подходам к решению вопросов развития причальной инфраструктуры, берего укрепления и других проектов, связанных с курортом “Волшебный Байкал”, — подчеркнул он.