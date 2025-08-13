Ричмонд
+24°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Цены на скупку драгметаллов увеличиваются в Беларуси

МИНСК, 13 авг — Sputnik. Тарифы на скупку у населения драгоценных металлов в изделиях и ломе изменятся в Беларуси, новые цены установлены Министерством финансов республики, соответствующее постановление ведомства официально опубликовано в среду на Национальном правовом интернет-портале.

Источник: Sputnik.by

Скупочные цены на драгметаллы по пробам составят (за грамм):

золото:

  • 375-я проба — 109,55 рубля (ранее было 106,45 рубля),
  • 500-я — 146,06 рубля (141,94),
  • 583-я и 585-я — 170,89 рубля (166,06),
  • 750-я — 219,09 рубля (212,9),
  • 900-я — 262,91 рубля (255,48),
  • 916-я — 267,58 рубля (260,02),
  • 950-я — 277,51 рубля (269,68),
  • 958-я — 279,85 рубля (271,95) рубля;

платина (950-я проба) — 117,44 рубля (ранее было 93,43 рубля);

серебро:

  • 750-я проба — 2,51 рубля (ранее 2,39 рубля),
  • 800-я — 2,68 рубля (2,54),
  • 875-я — 2,93 рубля (2,78),
  • 916-я — 3,07 рубля (2,91),
  • 925-я — 3,10 рубля (2,94),
  • 960-я — 3,22 рубля (3,05).

Эти обновленные цены затронут лишь драгметаллы в изделиях и ломе, на мерные слитки и монеты это не распространяется.

Вместе с принятием этого документа теряет силу постановление Минфина, которым в феврале 2025 года устанавливались прежние цены на скупку драгметаллов у населения.

Новые тарифы будут действовать после официального опубликования ведомственного постановления.