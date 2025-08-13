Цены на скупку драгметаллов увеличиваются в Беларуси

Скупочные цены на драгметаллы по пробам составят (за грамм):
золото:
- 375-я проба — 109,55 рубля (ранее было 106,45 рубля),
- 500-я — 146,06 рубля (141,94),
- 583-я и 585-я — 170,89 рубля (166,06),
- 750-я — 219,09 рубля (212,9),
- 900-я — 262,91 рубля (255,48),
- 916-я — 267,58 рубля (260,02),
- 950-я — 277,51 рубля (269,68),
- 958-я — 279,85 рубля (271,95) рубля;
платина (950-я проба) — 117,44 рубля (ранее было 93,43 рубля);
серебро:
- 750-я проба — 2,51 рубля (ранее 2,39 рубля),
- 800-я — 2,68 рубля (2,54),
- 875-я — 2,93 рубля (2,78),
- 916-я — 3,07 рубля (2,91),
- 925-я — 3,10 рубля (2,94),
- 960-я — 3,22 рубля (3,05).
Эти обновленные цены затронут лишь драгметаллы в изделиях и ломе, на мерные слитки и монеты это не распространяется.
Вместе с принятием этого документа теряет силу постановление Минфина, которым в феврале 2025 года устанавливались прежние цены на скупку драгметаллов у населения.
Новые тарифы будут действовать после официального опубликования ведомственного постановления.