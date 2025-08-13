Ричмонд
Мэрия Перми обратилась за исполнительным листом для взыскания 14 млн рублей с евангелистов

Городской департамент земельных отношений направил заявление в суд о выдаче исполнительного листа по делу о взыскании с пермских евангелистов неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими денежными средствами.

Источник: Коммерсантъ

Об этом «Ъ-Прикамье» сообщили в пресс-службе администрации Перми. Ранее городские власти в арбитражном суде Пермского края взыскали с управления христиан веры евангельской 14 млн руб. по этой статье.

По мнению истца, евангелисты задолжали эти деньги за пользование земельным участком под принадлежащим им ДК им. Ленина и прилегающей территорией. Ответчик настаивал, что ничего не должен, поскольку между сторонами не заключен договор аренды, а расчеты администрации неверны, поскольку для религиозных организаций плата должна рассчитываться по ставке 0,1% от кадастровой стоимости.

В июне прошлого года первая инстанция согласилась с доводами мэрии, что фактически здание ДК используется для извлечения прибыли, поэтому расчет должен быть по «обычной» ставке.