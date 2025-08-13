Мэрия Перми обратилась за исполнительным листом для взыскания 14 млн рублей с евангелистов

По мнению истца, евангелисты задолжали эти деньги за пользование земельным участком под принадлежащим им ДК им. Ленина и прилегающей территорией. Ответчик настаивал, что ничего не должен, поскольку между сторонами не заключен договор аренды, а расчеты администрации неверны, поскольку для религиозных организаций плата должна рассчитываться по ставке 0,1% от кадастровой стоимости.