Стало известно, когда возобновят шестиполосное движение по Димитровскому мосту

До окончания строительного сезона на Димитровском мосту завершат ремонт трёх полос по направлению к левому берегу и откроют полноценное движение. Основные задачи по ремонту одной из главных переправ через Обь обозначил мэр Новосибирска Максим Кудрявцев в ходе совместной проверки с губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым.
"Димитровский мост — важнейший объект городской инфраструктуры, ремонт.
выполняется в приоритетном порядке. Мы проанализировали прошлый опыт и изменили подход к этой работе: в этом году делаем по одной полосе, поочерёдно. Ввели реверсивную полосу, чтобы не создавать дополнительные препятствия для горожан. До холодов должны закончить три полосы с правого берега на левый. На зиму работы прекратим, движение полностью откроем. И в следующем году работы продолжим", — подчеркнул мэр Максим Кудрявцев.
Фото: пресс-служба мэрии Новосибирска.
Ремонт Димитровского моста ведётся в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Подрядчиком выступает ООО «Автодорремонт Техно». Согласно условиям контракта, компания должна переустроить мостовое полотно, привести в нормативное состояние барьерное и перильное ограждения, заменить элементы дорожной одежды, в том числе гидроизоляцию на тротуаре и проезжей части, выполнить переустройство деформационных швов, а также работы по устройству организованного водоотвода. Кроме этого, по осевой линии установят разделительное ограждение.
Работы ведутся в круглосуточном режиме. На объекте задействовано минимум 60 человек. На крайней правой полосе при движении с правого на левый берег завершён демонтаж дорожной одежды, барьерного и металлического перильного ограждений безопасности. Продолжаются работы по разборке парапетного перильного ограждения на опорах и монолитного участка под металлическое перильное ограждение на пролётном строении. Одновременно с этим ведутся работы по бетонированию монолитного цоколя под стойки барьерного ограждения и монолитного участка под металлическое перильное ограждение на пролётном строении, укладывается выравнивающий слой дорожного покрытия.