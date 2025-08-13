Стало известно, когда возобновят шестиполосное движение по Димитровскому мосту

выполняется в приоритетном порядке. Мы проанализировали прошлый опыт и изменили подход к этой работе: в этом году делаем по одной полосе, поочерёдно. Ввели реверсивную полосу, чтобы не создавать дополнительные препятствия для горожан. До холодов должны закончить три полосы с правого берега на левый. На зиму работы прекратим, движение полностью откроем. И в следующем году работы продолжим", — подчеркнул мэр Максим Кудрявцев.