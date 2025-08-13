В Приморье прокуратура помогла вернуть бизнесу более миллиона рублей незаконных пошлин

Как установили сотрудники прокуратуры, в октябре-ноябре 2022 года при ввозе кнопочных переключателей из-за рубежа 12 компаний оплатили ввозные пошлины, несмотря на то, что в указанный период действовала нулевая ставка. Нарушения со стороны таможенного органа заключались, в том числе, в несвоевременном возврате излишне взысканных средств.