В Приморье прокуратура помогла вернуть бизнесу более миллиона рублей незаконных пошлин

В Приморье по инициативе транспортной прокуратуры предпринимателям возмещены излишне уплаченные таможенные платежи на сумму свыше одного миллиона рублей. Поводом для вмешательства стали выявленные при проверке нарушения в деятельности таможенных органов, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе надзорного ведомства.
Как установили сотрудники прокуратуры, в октябре-ноябре 2022 года при ввозе кнопочных переключателей из-за рубежа 12 компаний оплатили ввозные пошлины, несмотря на то, что в указанный период действовала нулевая ставка. Нарушения со стороны таможенного органа заключались, в том числе, в несвоевременном возврате излишне взысканных средств.
Прокуратура направила представление в адрес руководства Владивостокской таможни, что послужило основанием для возврата средств добросовестным участникам внешнеэкономической деятельности.
Также в ходе надзорных мероприятий прокуратура установила необоснованное доначисление вывозной пошлины на сумму более 170 тысяч рублей одному из приморских экспортеров рыбной продукции. Таможня, не согласившись с заявленной стоимостью товара, произвела корректировку, проигнорировав представленные документы. После вмешательства прокуратуры платеж был отменен, а средства возвращены компании в полном объеме.
Напомним, в Приморье после вмешательства транспортной прокуратуры предпринимателю возвращены более 21 млн рублей, ранее неправомерно взысканных в виде антидемпинговой пошлины.