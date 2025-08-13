Жесткое ограничение льгот государственным служащим связали с ущербом экономике

Байцзю — национальный китайский спиртной напиток, по содержанию алкоголя сравнимый с водкой, — уже давно пользуется популярностью среди китайских чиновников. Однако этот напиток стал объектом пристального внимания после недавних смертей трех местных чиновников в разных провинциях, которые умерли от алкогольного отравления Одним из наиболее пострадавших в ликеро-водочной отрасли является Kweichow Moutai — один из самых знаковых и ценных брендов Китая. Известный своим неповторимым ароматом, бренд уже давно ассоциируется с официальными банкетами. С тех пор как в мае были введены пересмотренные правила, цена акций компании упала почти на 9%, потеряв к концу июля рыночную стоимость более чем на 170 млрд юаней.