Жесткое ограничение льгот государственным служащим связали с ущербом экономике

Эксперты предупреждают, что жесткие меры Китая по ограничению льгот госслужащим «нанесут ущерб» экономике. Обновленные правила запрещают 40 миллионам государственных служащих страны проводить роскошные банкеты и ограничивают их поездки за границу для «личного досуга».
Обычно оживленный ресторан, расположенный рядом со зданием муниципального управления в Пекине, сейчас пугающе тих, и в обеденное время большинство его мест пустует, пишет The Guardian. Недавние действия в отношении государственных служащих, часто посещающих рестораны, — часть правительственной программы жесткой экономии, направленной на борьбу с коррупцией, — вероятно, повлияли на бизнес и привели к резкому падению продаж спиртных напитков, признает одна официантка, работающая в роскошном заведении.
В мае Китай опубликовал обновленные правила, касающиеся членов коммунистической партии и государственных служащих, запрещающие им проводить роскошные банкеты и другие видимые признаки расточительности, напоминает The Guardian. Но, учитывая, что в государственном секторе занято более 40 миллионов человек, некоторые аналитики предсказывают, что новые правила, вероятно, будут препятствовать экономическому росту.
Эта политика «подрывает влияние других мер, направленных на увеличение внутренних расходов», — комментирует Го Шань, экономист независимой консалтинговой фирмы Hutong Research, базирующейся в Пекине и Шанхае. Го прогнозирует, что это может привести к замедлению роста розничных продаж в Китае примерно на один процентный пункт во второй половине года.
Первоначальные руководящие принципы были введены в действие в ноябре 2013 года, через год после прихода к власти Си Цзиньпина, с целью борьбы с коррупцией, что стало одной из его фирменных стратегий. Обновленные правила содержат более конкретные рекомендации по официальным поездкам, как внутренним, так и международным, а также протоколы проведения приемов и правила, регулирующие использование служебных транспортных средств, пишет The Guardian.
В июне местные органы власти начали обдумывать, как внедрить новое руководство. По сообщениям, некоторым государственным служащим в провинции Шаньдун было приказано не обедать вне дома группами более трех человек. А служащие в провинциях Аньхой были проинструктированы с осторожностью относиться к общественным мероприятиям и воздерживаться от угощения начальства или подчиненных.
Возобновление кампании указывает на то, что предыдущие меры по борьбе с коррупцией были не совсем эффективными, а последние могут бросить тень на экономику Китая, считают аналитики. «Последние меры по борьбе с коррупцией, безусловно, нанесут ущерб экономике», — сказал Альфред Ву, эксперт по государственной политике Национального университета Сингапура.
Уже поступали сообщения о наказаниях для государственных служащих, которые злоупотребляют служебным положением. В июне двум банковским служащим в провинции Аньхой были начислены штрафы в размере 3000 юаней (310 фунтов стерлингов) за посещение обеда, оплаченного клиентом. Обед, о котором идет речь, состоял из миски лапши, которая в местном городе обычно стоит около шести юаней.
Байцзю — национальный китайский спиртной напиток, по содержанию алкоголя сравнимый с водкой, — уже давно пользуется популярностью среди китайских чиновников. Однако этот напиток стал объектом пристального внимания после недавних смертей трех местных чиновников в разных провинциях, которые умерли от алкогольного отравления Одним из наиболее пострадавших в ликеро-водочной отрасли является Kweichow Moutai — один из самых знаковых и ценных брендов Китая. Известный своим неповторимым ароматом, бренд уже давно ассоциируется с официальными банкетами. С тех пор как в мае были введены пересмотренные правила, цена акций компании упала почти на 9%, потеряв к концу июля рыночную стоимость более чем на 170 млрд юаней.
Ужесточение ограничений отражает более широкую кампанию по регулированию повседневной жизни государственных служащих. Поскольку правительство все больше беспокоится о национальной безопасности, меры контроля, которые ранее применялись только к высокопоставленным чиновникам, которые могли иметь доступ к конфиденциальной информации, такие как ограничения на международные поездки, теперь, похоже, распространяются на более низкие уровни.
В онлайн-уведомлении, распространяемом на китайской платформе социальных сетей Weibo, как сообщается, из провинции Гуандун, излагаются новые требования к поездкам учителей за границу, даже если они путешествуют в отпуск самостоятельно. В нем говорится, что даже младший персонал теперь должен обращаться за разрешением на поездки за границу, уточняя, что «зарубежные визиты осуществляются исключительно в семейных целях; личные поездки на отдых запрещены».
В других регионах работники бюджетной сферы должны сдавать свои паспорта. «Я действительно не понимаю, почему в нашей стране обычным учителям запрещено выезжать за границу. Мои родители уже были в иммиграционном офисе, но им не разрешили подать заявление на получение паспортов», — написал один из пользователей Weibo.
Го, экономист Hutong Research, полагает, что Пекин, вероятно, готов нести экономические потери, вызванные политикой жесткой экономии. «Поскольку это политическая инициатива, экономические проблемы отходят на второй план. И есть еще много других инструментов для стимулирования экономики, если Пекин решит это сделать», — считает Го.