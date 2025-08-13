Shot: в России хотят ввести штраф до 15 тысяч рублей за «иранскую тонировку»

«Такие [самодельные тонировочные] приспособления снижают обзор водителя и повышают риск ДТП. При этом их легко снять при проверке, что мешает фиксации нарушения», — пояснил Шапарин в беседе с журналистами. По итогу он предложил ввести штрафы до 15 тысяч рублей за тонировку.