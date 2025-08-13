В Свердловской области озвучили топ-10 городов по росту доходов

Министерство финансов Свердловской области назвало десять городов региона с лучшими результатами по росту доходов по итогам первого полугодия 2025 года. Об этом сообщает ИА «Уральский меридиан».
Показатель роста доходов включает в себя качество жизни населения и финансовую стабильность граждан. Екатеринбург в списке не учитывался.
В топ-10 городов вошли Кушва, Североуральск, Верхотурье, ЗАТО Уральский, Первоуральск, Староуткинск, Нижний Тагил, Полевской, Среднеуральск, Верхняя Тура.
Снизился уровень теневой занятости населения в Краснотурьинске, Бисерти и Богдановиче.