В Свердловской области озвучили топ-10 городов по росту доходов

Рейтинг составили по итогам первого полугодия 2025 года.

Источник: Комсомольская правда

Министерство финансов Свердловской области назвало десять городов региона с лучшими результатами по росту доходов по итогам первого полугодия 2025 года. Об этом сообщает ИА «Уральский меридиан».

Показатель роста доходов включает в себя качество жизни населения и финансовую стабильность граждан. Екатеринбург в списке не учитывался.

В топ-10 городов вошли Кушва, Североуральск, Верхотурье, ЗАТО Уральский, Первоуральск, Староуткинск, Нижний Тагил, Полевской, Среднеуральск, Верхняя Тура.

Снизился уровень теневой занятости населения в Краснотурьинске, Бисерти и Богдановиче.