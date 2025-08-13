«Иранская тонировка» в России может оказаться под запретом

Российских автовладельцев могут начать наказывать штрафами за использование съемных рулонных шторок, известных как «иранская тонировка». Об этом сообщает SHOT со ссылкой на инициативу Национального автомобильного союза (НАС).
Союз направил запрос министру внутренних дел РФ с предложением ввести штрафы от 5 до 15 тысяч рублей за такие приспособления, а также запретить их реализацию в стране.
Как поясняет издание, проблема заключается в массовом использовании водителями съемных шторок для имитации тонировки. При остановке автомобиля инспектором ГИБДД их можно мгновенно демонтировать, что делает невозможным замер светопропускания стекла и вынесение штрафа за нарушение норм.
Вице-президент НАС Антон Шапарин подчеркивает, что подобные ухищрения снижают обзорность и повышают риск дорожных аварий.
В случае одобрения инициативы первое нарушение будет караться штрафом в 5 тысяч рублей, повторное — 15 тысяч рублей. Дополнительно НАС предлагает ввести полный запрет на производство и продажу данных аксессуаров в России.
Читайте также: Эксперт рассказал, будут ли работать штрафы для водителей шумных мотоциклов.
МК в MAX: главные новости — быстро, честно, рядом.