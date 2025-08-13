Мужчина решил оставить на свалке случайно выброшенные биткоины на ₽76 млрд

Британец, потерявший криптовалюту на свалке в Ньюпорте, окончательно отказался от её поисков. Об этом информирует Daily Mail.
В 2013 году сожительница ИТ-специалиста Джеймса Хоуэллса случайно выбросила жесткий диск с 8 тысячами биткоинов. Сегодня их стоимость оценивается в 76 миллиардов рублей.
Хоуэллс вычислил местонахождение диска на городской свалке, планировал привлечь специалистов по восстановлению данных и просеять тонны мусора, но столкнулся с запретом властей. Муниципалитет не допускает его на полигон и обеспечил охрану территории.
Британец предлагал городу долю от возможной находки, гарантированную выплату даже при неудаче и рассматривал покупку всей свалки. Все предложения были отвергнуты. После судебного поражения и исчерпания возможностей доступа к диску Хоуэллс решил прекратить попытки, оставив миллиарды под грудами мусора.
