Минфин раскрыл новые цены на золото и серебро, скупаемые у белорусов

Согласно постановлению, за один грамм золота 375 пробы установлена цена 109,55 рубля, для 500 пробы — 146,06 рубля. Кроме того, стоимость одного грамма указанного драгметалла 583 и 585 пробы окажется 170,89 рубля, 750 пробы — 219,09 рубля. Цена за грамм золота 958 пробы была установлена в 279,85 рубля.