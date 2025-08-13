Минфин раскрыл новые цены на золото и серебро, скупаемые у белорусов. Это следует из постановления Министерства финансов № 61 от 4 августа 2025 года. Документ опубликован на Национальном правовом портале.
Согласно постановлению, за один грамм золота 375 пробы установлена цена 109,55 рубля, для 500 пробы — 146,06 рубля. Кроме того, стоимость одного грамма указанного драгметалла 583 и 585 пробы окажется 170,89 рубля, 750 пробы — 219,09 рубля. Цена за грамм золота 958 пробы была установлена в 279,85 рубля.
Что касается серебра, то за один грамм 750 пробы стоимость составляет 2,51 рубля, 916 пробы — 3,1 рубля, 960 пробы — 3,22 рубля. В отношении платины 950 пробы была установлена цена в 117,44 рубля.
Указанным постановлением Министерство финансов также установило новые скупочные цены на скупаемые драгоценные металлы в виде зуботехнических изделий.
