Поддержка с нюансами: для ИП и самозанятых снизят налог, но отменят льготы

По информации Министерства юстиции, с 1 января 2026 года для ИП и самозанятых с годовым оборотом менее 1 млрд сумов ставка налога с оборота снизится с нынешних 4% до 1%. Однако одновременно будут отменены ряд послаблений, которыми предприниматели пользовались до сих пор.