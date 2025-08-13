Поддержка с нюансами: для ИП и самозанятых снизят налог, но отменят льготы

По информации Министерства юстиции, с 1 января 2026 года для ИП и самозанятых с годовым оборотом менее 1 млрд сумов ставка налога с оборота снизится с нынешних 4% до 1%. Однако одновременно будут отменены ряд послаблений, которыми предприниматели пользовались до сих пор.
Что изменится:
Отменяется освобождение от уплаты налога с оборота для самозанятых, чей доход от реализации товаров и услуг за налоговый период не превышал 100 млн сумов. Ранее это позволяло малым участникам рынка работать фактически без уплаты налога при небольшом обороте.
Отменяется порядок уплаты фиксированного подоходного налога (НДФЛ) для индивидуальных предпринимателей. Теперь налогообложение будет производиться исключительно по ставке налога с оборота.
Таким образом, власти вводят единый, упрощённый и более низкий налог для всех, но взамен убирают старые льготы, которые освобождали часть предпринимателей от выплат.
Эксперты отмечают, что нововведение упростит налоговую систему и сократит бюрократию, однако для некоторых категорий самозанятых с низким доходом это может означать новые платежи, которых раньше не было.
Теперь предпринимательскому сообществу остаётся дождаться дополнительных разъяснений от налоговой службы о том, как именно будет работать новая система и какие отчётные процедуры останутся обязательными.