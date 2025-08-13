Власти Краснодара объяснили отказ помогать участникам проблемного ЖСК

Напомним, история с этим кооперативом тянется уже несколько лет. Еще в 2019 году пайщики жилищно-строительного кооператива (ЖСК) «Удачный выбор» в Краснодаре пытались добиться действенной поддержки от властей города и региона в решении своей проблемы — жилой дом, в котором они несколько лет назад купили квартиры, «заморожен», а застройщика, по информации пайщиков, судят за мошенничество.