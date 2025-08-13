Власти Краснодара объяснили отказ помогать участникам проблемного ЖСК

Участники жилищно-строительного кооператива «Удачный выбор» в Краснодаре не смогут претендовать на государственную поддержку. Как сообщили «Ъ-Кубань» в городской администрации, это связано с тем, что строительство велось без необходимых разрешений и с грубыми нарушениями градостроительных норм, передает ИА KrasnodarMedia.
В конце июля 2025 года в анонимных телеграм-каналах появились сообщения о готовящихся пикетах пайщиков, требующих возмещения убытков за снесенное жилье. Согласно опубликованной информации, шестиэтажный дом на улице Альпийской начали возводить в 2014 году по разрешению на трехэтажное здание, которое было выдано с нарушениями. Руководство кооператива якобы планировало узаконить дополнительные этажи через судебные инстанции.
ЖСК «Удачный выбор» также упоминался в уголовных делах бывшего главного архитектора Краснодара Игоря Мазурка и сотрудницы департамента архитектуры Екатерины Кравченко. По данным следствия, Кравченко подготовила документы с нарушениями, которые подписал Мазурок, что привело к мошенническим действиям на сумму 113 миллионов рублей. В 2024 году суд прекратил производство по этим делам в связи с истечением срока давности.
В 2023 году председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял это дело под личный контроль. Однако, как утверждают участники кооператива, с тех пор ситуация не прояснилась. Пайщики уверены, что их права были нарушены при участии муниципальных чиновников и требуют компенсаций как обманутые дольщики.
В мэрии Краснодара подтвердили, что проверки выявили серьезные нарушения градостроительных норм и отсутствие необходимых разрешений на строительство. В администрации отметили, что местные власти не уполномочены разрешать споры между участниками гражданских правоотношений или принуждать к исполнению обязательств.
Напомним, история с этим кооперативом тянется уже несколько лет. Еще в 2019 году пайщики жилищно-строительного кооператива (ЖСК) «Удачный выбор» в Краснодаре пытались добиться действенной поддержки от властей города и региона в решении своей проблемы — жилой дом, в котором они несколько лет назад купили квартиры, «заморожен», а застройщика, по информации пайщиков, судят за мошенничество.
В 2020 году в Краснодаре были осуждены застройщики ЖСК «Удачный выбор» и «Лотос», обманувшие дольщиков более чем на 177 млн рублей.
Доклад по делу о нарушении прав пайщиков ЖСК в Краснодаре затребовал Бастрыкин.
Ранее кубанцы, вступившие в жилищный кооператив пожаловались главе Следкома РФ, что не могут получить компенсации.