В Татарстане впервые за долгое время подорожали яйца

За неделю, с 28 июля по 4 августа, цена свинины увеличилась до 355,91 рубля, а говядины — до 619,40. В то же время стоимость курицы снизилась — до 198,16. Цены на мясные консервы для детей выросли до 1067,78 рублей, а фруктово-ягодные консервы теперь стоят 545,68 рубля. Овощные консервы подешевели и теперь стоят 717,01 рубля.