В Татарстане впервые за долгое время подорожали яйца

После нескольких месяцев стабильного снижения стоимости куриные яйца начали дорожать, достигнув 59,51 рубля за десяток. Соответствующая информация содержится на сайте Татарстанстата.
За неделю, с 28 июля по 4 августа, цена свинины увеличилась до 355,91 рубля, а говядины — до 619,40. В то же время стоимость курицы снизилась — до 198,16. Цены на мясные консервы для детей выросли до 1067,78 рублей, а фруктово-ягодные консервы теперь стоят 545,68 рубля. Овощные консервы подешевели и теперь стоят 717,01 рубля.
Среди молочных продуктов цена сметаны поднялась до 295,72 рубля, а сыра — до 811,16 рубля. Сухие молочные смеси для детского питания стали дешевле на 4,5 рубля. Овощи продолжают дешеветь. Картофель теперь стоит 53,63 рубля (на 11,08 рубля), морковь — 55,70 рубля (на 7,36 рубля), свекла — 56,51 рубля (на 6,18 рубля), лук — 55,62 рубля (на 5,53 рубля), капуста — 41,57 рубля (на 3,82 рубля). Огурцы и помидоры подешевели на 4−10 рублей. Цена бананов также снизилась с 137,59 рубля до 133,17 рубля.
