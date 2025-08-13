ЛДПР в Красноярске довела УК «Правобережная» до прокуратуры

После обращения депутата Красноярского горсовета Ивана Петрова (ЛДПР) по поводу жалоб жителей на скандально известную УК «Правобережная» прокуратура города возбудила административное дело.
Напомним, в прошлом году эта управляющая компания стала одной из двух, получивших из городского бюджета субсидию на спасение от банкротства. Общая сумма транша составила 200 млн рублей. Однако, по словам жильцов, условия проживания в принадлежащих УК домах, несмотря на щедрые вливания из казны, стали только хуже. По выражению жителей, депутат Петров взял на себя роль тарана, пробивающего административно-чиновничью броню.
«Мы аккуратно оплачиваем коммунальные счета, но это плата за трещины в стенах, отсутствие вентиляции и грибок. А после того как “управляйку” накачали бюджетными деньгами, руководство не появлялось в нашем общежитии даже для отвода глаз. Единственный, кто сюда приезжает, — это депутат Петров», — рассказывает Оксана Таранец, жительница общежития на ул. Верхняя, 3Б.
Лифты в доме на ул. Ключевская, 59, который также обслуживает УК «Правобережная», не работали в течение девяти дней.
«Нам сказали, что их отключили, потому что мы не платим за капитальный ремонт, но это неправда. Мы обратились с жалобами в приёмную ЛДПР, и уже на следующий день лифты включили», — говорит ожидающая ребёнка Екатерина, которая на протяжении всего этого времени поднималась на верхние этажи пешком.
«Да, лифты заработали — грязные, конечно, требующие срочного ремонта, но, по крайней мере, они облегчат жизнь пожилых людей», — заметил депутат Иван Петров, приехавший на Ключевскую с проверкой.
«Почему людей вообще должно волновать, кому в очередной раз задолжала их злосчастная “управляйка”? — возмущается депутат. — Они должны жить комфортной, спокойной и безопасной жизнью, а если УК нагло пренебрегает своими прямыми обязанностями, её пора ликвидировать».
В результате настойчивых запросов ЛДПР прокуратура провела системную проверку деятельности УК. Вот далеко не полный список выявленных нарушений: неудовлетворительное санитарное состояние лестничных клеток, лифтов, мусоросборных камер, отсутствие освещения на межэтажных площадках, обваливающаяся отделка подъездов
«Испытываю двоякое чувство: с одной стороны, хорошо, что дело понемногу сдвигается с мёртвой точки, но с другой — это лишь капля в море, — отмечает депутат Петров. — “Правобережная” и “Красноярская” — увы, не единственные, кто наплевательски относится к людям. Регулярные обращения горожан в ЛДПР — тому подтверждение».
«Управляющая компания вновь наказана “сибирским ястребом” Иваном Петровым, — более оптимистично отметил федеральный политолог Дмитрий Шпиро. — Это и есть та самая депутатская работа, которую ждут от регионов в федеральном центре».
Когда материал готовился к публикации, руководство «Правобережной» получило вызов в прокуратуру города для возбуждения дела об административном правонарушении.