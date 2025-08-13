ЛДПР в Красноярске довела УК «Правобережная» до прокуратуры

«Нам сказали, что их отключили, потому что мы не платим за капитальный ремонт, но это неправда. Мы обратились с жалобами в приёмную ЛДПР, и уже на следующий день лифты включили», — говорит ожидающая ребёнка Екатерина, которая на протяжении всего этого времени поднималась на верхние этажи пешком.