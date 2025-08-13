Ричмонд
Экономику Бухары прокачают проектами на $1,7 млрд

В Бухарской области планируется запустить 21 проект на $1,7 млрд, сообщили президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву на совещании по развитию региона.

Источник: Unsplash

Ожидается, что их запуск позволит обеспечить работой 32 тыс. бухарцев и обеспечит экспортный потенциал в $180 млн.

На совещании глава государства отметил, что в регионе есть возможности для развития экономики. Для этого он предложил построить недорогие теплицы в Бухарской области на основе опыта Пешкунского района.

В четырех районах Мирзиёев предложил создать виноградники на 10 тыс. га, еще в пяти районах — фруктовые сады на 5 тыс. га.

За первую половину нынешнего года промпроизводство региона выросло на 7,3%, экономика подросла на 6,4%. Президенту также сообщили, что инвесторы из Турции заинтересованы в добыче графита в Пешкунском районе, вьетнамцы — в строительстве жилкомплекса, индийцы — в хирургическом центре.

Помимо этого в регионе ведутся работы по строительству ветряных и солнечных электростанций.