Ричмонд
+24°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Головченко об инфляции: вопрос под контролем

МИНСК, 13 авг — Sputnik. Ситуация с инфляцией в Беларуси в настоящее время не вызывает особой тревоги, и Нацбанк не видит надобности в срочной корректировке мер денежно-кредитной политики, заявил председатель правления регулятора Роман Головченко в эфире телеканала «Беларусь 1».

Источник: Sputnik.by

Он пояснил, какие факторы влияют на инфляцию в республике.

Есть «сухая модель», когда при инфляции Национальный банк должен проводить очень жесткую денежно-кредитную политику, «зажать» денежное предложение через повышение ставок в банковской системе, «охладить» экономику.

сказал Головченко

Данная модель, уточнил глава НББ, справедлива в тех случаях, если инфляция связана в основном с монетарными факторами.

Есть и большое число немонетарных факторов, которые также оказывают влияние на индекс потребительских цен, продолжил он.

Это, например, рост цен на импортное сырье, которое мы используем, диспаритет цен с нашим основным торговым партнером — Российской Федерацией, и так далее. То есть — целый комплекс факторов.

сказал Роман Головченко

Вопрос под контролем

Касаясь сегодняшней ситуации, председатель правления Нацбанка отметил, что инфляция не носит спекулятивного характера, и «это не тот случай, когда цены разгоняются или вздуваются». К тому же, на инфляцию влияет очень ограниченный перечень товарных позиций.

Пока ситуация не вызывает особой тревоги у нас, мы не видим необходимости срочной корректировки мер денежно-кредитной политики.

заявил Роман Головченко

Он подчеркнул, что Нацбанк вместе с правительством обсуждают эти вопросы, «чтобы избежать дополнительных шоков».

Мы еженедельно следим за этой ситуацией, консультируемся с коллегами из других ведомств. Вопрос под контролем.

заверил председатель правления НББ

Согласно данным Белстата, инфляция в годовом выражении в июле 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года составила 7,4%.

Индекс потребительских цен на товары и услуги в июле 2025 года по сравнению с июнем 2025 года составил 100,2%, с декабрем 2024 года — 105,6%

говорилось в сообщении комитета