Головченко об инфляции: вопрос под контролем

Касаясь сегодняшней ситуации, председатель правления Нацбанка отметил, что инфляция не носит спекулятивного характера, и «это не тот случай, когда цены разгоняются или вздуваются». К тому же, на инфляцию влияет очень ограниченный перечень товарных позиций.