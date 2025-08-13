Головченко об инфляции: вопрос под контролем

Он пояснил, какие факторы влияют на инфляцию в республике.
Есть «сухая модель», когда при инфляции Национальный банк должен проводить очень жесткую денежно-кредитную политику, «зажать» денежное предложение через повышение ставок в банковской системе, «охладить» экономику.
Данная модель, уточнил глава НББ, справедлива в тех случаях, если инфляция связана в основном с монетарными факторами.
Есть и большое число немонетарных факторов, которые также оказывают влияние на индекс потребительских цен, продолжил он.
Это, например, рост цен на импортное сырье, которое мы используем, диспаритет цен с нашим основным торговым партнером — Российской Федерацией, и так далее. То есть — целый комплекс факторов.
Вопрос под контролем
Касаясь сегодняшней ситуации, председатель правления Нацбанка отметил, что инфляция не носит спекулятивного характера, и «это не тот случай, когда цены разгоняются или вздуваются». К тому же, на инфляцию влияет очень ограниченный перечень товарных позиций.
Пока ситуация не вызывает особой тревоги у нас, мы не видим необходимости срочной корректировки мер денежно-кредитной политики.
Он подчеркнул, что Нацбанк вместе с правительством обсуждают эти вопросы, «чтобы избежать дополнительных шоков».
Мы еженедельно следим за этой ситуацией, консультируемся с коллегами из других ведомств. Вопрос под контролем.
Согласно данным Белстата, инфляция в годовом выражении в июле 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года составила 7,4%.
Индекс потребительских цен на товары и услуги в июле 2025 года по сравнению с июнем 2025 года составил 100,2%, с декабрем 2024 года — 105,6%