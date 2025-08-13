Ричмонд
Крупный пермский ресторан сменил директора

ООО «Строгановская вотчина», управляющее общепитом в крупнейшем пермском отеле «Урал», сменило директора.

По данным «СПАРК-Интерфакс», с 12 августа директором ООО значится Екатерина Четина. Ранее она возглавляла новгородское ООО «Граф Муравьев», управляющее одноименным ресторанным комплексом в Старой Руссе.

С 2023 года компанию возглавлял Илья Исмаилов, прежде директор по развитию ООО «Строгановская вотчина».

В ООО «Строгановская вотчина» входят одноименный ресторан в отеле «Урал», расположенный там же бар «Строгановские погреба» и кафе Lobby One.

Выручка ООО в 2024 году составила 139 млн руб., чистая прибыль — 28 млн руб. По 50% долей ООО принадлежит Эльвире Габдуллиной и Ольге Усатовой.