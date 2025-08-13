В Новосибирской области выросло число банкротств компаний и граждан

С января по июнь 2025 года в Новосибирской области подано 81 заявление о банкротстве юридических лиц с долгами от 3 до 10 миллионов рублей. Ещё 884 обращения поступили от граждан и индивидуальных предпринимателей, сообщает Infopro54.