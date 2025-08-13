В Новосибирской области выросло число банкротств компаний и граждан

В первом полугодии 2025 года в регионе зафиксирован рост заявлений о несостоятельности со стороны бизнеса и от физических лиц.
С января по июнь 2025 года в Новосибирской области подано 81 заявление о банкротстве юридических лиц с долгами от 3 до 10 миллионов рублей. Ещё 884 обращения поступили от граждан и индивидуальных предпринимателей, сообщает Infopro54.
В то же время количество дел, связанных с административными и другими публичными правоотношениями, сократилось на 25% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.
Средняя задолженность по банковским кредитам на одного жителя региона достигла 558 тысяч рублей. Эксперты отмечают, что в области продолжает расти популярность внесудебных процедур банкротства.