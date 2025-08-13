Названы самые высокооплачиваемые вакансии в Пермском крае: кто вошел в топ-10

Так, одна из частных клиник в Перми готова платить стоматологу-имплантологу от 600 тысяч рублей (до вычета налогов) в месяц. А другая медицинская фирма обещает стоматологу-терапевту зарплату от 480 тысяч рублей (на руки). На третьем месте по размеру предлагаемой зарплаты — вакансия коммерческого директора в компании, выпускающей промышленных роботов. Работодатель указал предельный уровень зарплаты для этой должности в размере 400 тысяч рублей (на руки).
Также в топ-10 самых высокооплачиваемых вакансий в Пермском крае по данным на первую половину августа этого года вошли:
электрогазосварщик — от 350 тысяч рублей (на руки, вахта);
операционный директор — от 300 тысяч (на руки);
сварщик строительных конструкций — от 290 тысяч (на руки);
агент / региональный менеджер по развитию (объектные продажи) — от 262 тысяч (на руки);
водитель-курьер на своем грузовом автомобиле — от 235 тысяч до 340 тысяч (до вычета налогов);
заведующий центром врач-нефролог — от 250 тысяч (на руки);
врач-хирург / сосудистый хирург / флеболог — от 200 тысяч до 500 тысяч (на руки).
