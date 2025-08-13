Названы самые высокооплачиваемые вакансии в Пермском крае: кто вошел в топ-10

Так, одна из частных клиник в Перми готова платить стоматологу-имплантологу от 600 тысяч рублей (до вычета налогов) в месяц. А другая медицинская фирма обещает стоматологу-терапевту зарплату от 480 тысяч рублей (на руки). На третьем месте по размеру предлагаемой зарплаты — вакансия коммерческого директора в компании, выпускающей промышленных роботов. Работодатель указал предельный уровень зарплаты для этой должности в размере 400 тысяч рублей (на руки).