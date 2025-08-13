Текстильным предприятиям с детсадами выделят субсидии

Выплаты за каждого воспитанника будут аналогичны субсидиям для частных детских садов.
Для решения проблем с электричеством текстильщики смогут подключать солнечные панели. На эти цели им выделят кредиты в $200 млн c компенсацией до 10% ставки.
На совещании также отметили, что у 15 кластеров нет возможности для переработки волокна. С этой целью им нужно наладить сотрудничество с прядильными предприятиями.
При этом кластерам без переработки волокна не будут предъявлять требования по инвестициям в этой области и им предоставят финподдержку.
Однако если предприятие не наладит сотрудничество с прядильщиками, то все послабления будут отозваны, как и статус кластера.