Ричмонд
+26°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Текстильным предприятиям с детсадами выделят субсидии

Текстильные предприятия, открывшие детсады для своих работников, могут рассчитывать на получение субсидий, сообщили в ходе совещания по развитию текстильной отрасли под руководством президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.

Источник: Unsplash

Выплаты за каждого воспитанника будут аналогичны субсидиям для частных детских садов.

Для решения проблем с электричеством текстильщики смогут подключать солнечные панели. На эти цели им выделят кредиты в $200 млн c компенсацией до 10% ставки.

На совещании также отметили, что у 15 кластеров нет возможности для переработки волокна. С этой целью им нужно наладить сотрудничество с прядильными предприятиями.

При этом кластерам без переработки волокна не будут предъявлять требования по инвестициям в этой области и им предоставят финподдержку.

Однако если предприятие не наладит сотрудничество с прядильщиками, то все послабления будут отозваны, как и статус кластера.