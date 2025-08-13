Новосибирск и Сибирь показывают рекордный рост продаж новостроек

В то время как спрос на новое жильё в Москве, Петербурге и Владивостоке падает, Сибирь и Урал демонстрируют уверенный рост продаж, особенно в Новосибирской области.
По данным аналитика Сергея Николаева, продажи строящегося жилья в Сибири и на Урале растут, тогда как в крупнейших городах России наблюдается спад.
Согласно данным телеграм-канала Dataflat.ru, за период с июля 2024 по июль 2025 года продажи новостроек снизились в Московском регионе на 4%, в Санкт-Петербурге на 33%, во Владивостоке на 20%.
В то же время Сибирский и Уральский федеральные округа демонстрируют значительный рост: Свердловская область +6,9%, Тюменская область +52,4%, Новосибирская область +40,4%, а Иркутская область показала рекордный прирост в 126,1%.
Николаев отметил, что в Новосибирске сокращение числа новых проектов произошло раньше, чем в других регионах. Благодаря этому объем непроданных квартир в области увеличился всего на 4,9%, с 57 535 до 60 350 лотов.