Курс доллара упал ниже 12 500 сумов

Центробанк Узбекистана обновил курс доллара на 14 августа. Американская валюта упала 12,08 сума, до 12 497,75 сума.

Источник: Курсив

На 16:00 банки республики покупали доллар за 12 430 — 12 500 сумов и продавали за 12 520 — 12 570 сумов.

Курс евро подрос до 14 658,61 сума, прибавив 138,45 сума. Курс российского рубля поднялся на 0,24 сума и составила 156,79 сума.