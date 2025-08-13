Правила покупки в рассрочку планируют изменить в Казахстане

Мы — и это консолидированная позиция — считаем, что магазины, которые продают товары народного потребления с помощью банков в рассрочку или кредитных продуктов, должны писать о том, из чего состоит цена. В данном случае на сегодняшний день и потребительское кредитование, и потребительский спрос демонстрируют рост, превышающий желаемые показатели. Сейчас спрос диктует предложение и стимулирует развитие отдельных сегментов рынка, в том числе потребительского кредитования. При этом в работе банков наблюдается определенный перекос в эту сторону, и это никто не скрывает.