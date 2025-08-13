Ричмонд
+27°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Правила покупки в рассрочку планируют изменить в Казахстане

Внести изменения в ценообразование планируют в Казахстане. Об этом на брифинге в Правительстве сообщил заместитель премьер-министра — министр национальной экономики Серик Жумангарин, передает BAQ.KZ.

Источник: Baigenews

Мы — и это консолидированная позиция — считаем, что магазины, которые продают товары народного потребления с помощью банков в рассрочку или кредитных продуктов, должны писать о том, из чего состоит цена. В данном случае на сегодняшний день и потребительское кредитование, и потребительский спрос демонстрируют рост, превышающий желаемые показатели. Сейчас спрос диктует предложение и стимулирует развитие отдельных сегментов рынка, в том числе потребительского кредитования. При этом в работе банков наблюдается определенный перекос в эту сторону, и это никто не скрывает.

сказал Жумангарин

Он отметил, что так называемый «двойной пресс» в настоящее время запрещен законодательством. Однако при покупке, например, бытовой техники в рассрочку, в ее стоимость уже изначально заложены расходы на эту рассрочку — в среднем это 15−20%, в зависимости от продавца, уточнил Жумангарин.

Он также отметил, что те покупатели, которые покупают товар наличными, платят и за наценку за рассрочку.

Мы не выступаем против роста потребительского кредитования, так как потребление — один из четырёх ключевых элементов ВВП.

добавил Жумангарин

При этом он также добавил, что считает, что граждане получали объективную и честную информацию о структуре цены.

Покупатель должен понимать, из чего складывается стоимость товара при покупке в рассрочку или в кредит, и осознавать размер переплаты, а также рассчитывать свои финансовые возможности. У него должен быть выбор: заплатить сразу и приобрести товар без наценки или оформить рассрочку, зная все условия. В противном случае получается, что люди, оплачивающие товар сразу, фактически субсидируют тех, кто берёт его в рассрочку.

заключил Жумангарин