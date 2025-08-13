Правила покупки в рассрочку планируют изменить в Казахстане

Мы — и это консолидированная позиция — считаем, что магазины, которые продают товары народного потребления с помощью банков в рассрочку или кредитных продуктов, должны писать о том, из чего состоит цена. В данном случае на сегодняшний день и потребительское кредитование, и потребительский спрос демонстрируют рост, превышающий желаемые показатели. Сейчас спрос диктует предложение и стимулирует развитие отдельных сегментов рынка, в том числе потребительского кредитования. При этом в работе банков наблюдается определенный перекос в эту сторону, и это никто не скрывает.
Он отметил, что так называемый «двойной пресс» в настоящее время запрещен законодательством. Однако при покупке, например, бытовой техники в рассрочку, в ее стоимость уже изначально заложены расходы на эту рассрочку — в среднем это 15−20%, в зависимости от продавца, уточнил Жумангарин.
Он также отметил, что те покупатели, которые покупают товар наличными, платят и за наценку за рассрочку.
Мы не выступаем против роста потребительского кредитования, так как потребление — один из четырёх ключевых элементов ВВП.
При этом он также добавил, что считает, что граждане получали объективную и честную информацию о структуре цены.
Покупатель должен понимать, из чего складывается стоимость товара при покупке в рассрочку или в кредит, и осознавать размер переплаты, а также рассчитывать свои финансовые возможности. У него должен быть выбор: заплатить сразу и приобрести товар без наценки или оформить рассрочку, зная все условия. В противном случае получается, что люди, оплачивающие товар сразу, фактически субсидируют тех, кто берёт его в рассрочку.