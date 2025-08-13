Ричмонд
+30°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Налоговый комитет пообещал вернуть все ошибочно списанные средства до конца сегодняшнего дня

Vaib.uz (Узбекистан. 13 августа). Сегодня в результате технического сбоя в базе данных Налогового комитета с расчётных счетов 30,1 тысячи налогоплательщиков были ошибочно списаны средства на общую сумму 399,3 миллиарда сумов.

Источник: Vaib.Uz

Среди пострадавших:

  • у 7 203 налогоплательщиков списали суммы до 100 тыс. сумов;
  • у 10 165 — от 100 тыс. до 1 млн сумов;
  • у 8 270 — от 1 млн до 10 млн сумов;
  • у 3 780 — от 10 млн до 100 млн сумов;
  • у 672 — от 100 млн до 1 млрд сумов;
  • у 10 налогоплательщиков — более 1 млрд сумов.

В Налоговом комитете заявили, что все средства будут возвращены на счета до конца текущего дня. По данным ведомства, необходимые заключения о возврате уже направлены в казначейство, а инкассовые поручения, которые не успели исполнить банки, — отозваны.

Возврат осуществляется автоматически, без подачи письменных заявлений со стороны налогоплательщиков.

По состоянию на 18:00 уже было возвращено 274,7 млрд сумов 20 608 субъектам.