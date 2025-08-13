Налоговый комитет пообещал вернуть все ошибочно списанные средства до конца сегодняшнего дня

Среди пострадавших:
- у 7 203 налогоплательщиков списали суммы до 100 тыс. сумов;
- у 10 165 — от 100 тыс. до 1 млн сумов;
- у 8 270 — от 1 млн до 10 млн сумов;
- у 3 780 — от 10 млн до 100 млн сумов;
- у 672 — от 100 млн до 1 млрд сумов;
- у 10 налогоплательщиков — более 1 млрд сумов.
В Налоговом комитете заявили, что все средства будут возвращены на счета до конца текущего дня. По данным ведомства, необходимые заключения о возврате уже направлены в казначейство, а инкассовые поручения, которые не успели исполнить банки, — отозваны.
Возврат осуществляется автоматически, без подачи письменных заявлений со стороны налогоплательщиков.
По состоянию на 18:00 уже было возвращено 274,7 млрд сумов 20 608 субъектам.