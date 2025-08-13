Bloomberg: Германия планирует приобрести к 2029 году свыше 8 тыс. систем дронов

Согласно статье, к 2029 году в арсенале вооруженных сил Германии должно быть около 5700 беспилотных летательных аппаратов, 560 перехватчиков и комплексов борьбы с беспилотниками, а также дополнительно 2070 дронов-камикадзе. Беспилотные летательные системы будут содержать несколько мини-дронов и такое оборудование, как пусковые установки и контроллеры полетов. В этих цифрах не учтены резервы в размере 20−40% общего флота, необходимые для обеспечения его доступности во время технического обслуживания части оборудования, уточняет агентство.