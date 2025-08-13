Bloomberg: Германия планирует приобрести к 2029 году свыше 8 тыс. систем дронов

Согласно статье, к 2029 году в арсенале вооруженных сил Германии должно быть около 5700 беспилотных летательных аппаратов, 560 перехватчиков и комплексов борьбы с беспилотниками, а также дополнительно 2070 дронов-камикадзе. Беспилотные летательные системы будут содержать несколько мини-дронов и такое оборудование, как пусковые установки и контроллеры полетов. В этих цифрах не учтены резервы в размере 20−40% общего флота, необходимые для обеспечения его доступности во время технического обслуживания части оборудования, уточняет агентство.
По данным Bloomberg, также будут закуплены разведывательные БПЛА большой дальности, такие как Husar, и беспилотники Deep Strike, которые летают чуть ниже скорости звука и имеют дальность полета более 1000 километров.
В следующие четыре года Германия, согласно статье, намерена удвоить свой годовой оборонный бюджет до 162 млрд евро на фоне якобы угроз со стороны РФ и сомнений в приверженности США европейской безопасности. Но дополнительные средства в основном пойдут на закупку традиционной военной техники, которую беспилотники всего лишь дополнят.
Как показал конфликт на Украине, БПЛА стали самым смертоносным оружием, доступным обеим сторонам, и заставили противников пересмотреть свое отношение к использованию бронетехники, говорится в материале. Министр обороны США Пит Хегсет в июле назвал беспилотники «самой значительной инновацией на поле боя за последнее поколение» и заявил, что Пентагон будет наращивать их производство.
Хотя министр обороны ФРГ Борис Писториус в июле заявил о важности беспилотных летательных аппаратов в современной войне, в Минобороне, по словам осведомленных источников, не хотят размещать крупные заказы. Они опасаются, что темпы внедрения инноваций могут быстро привести к устареванию закупаемых систем, и не желают накапливать тысячи БПЛА, которые устареют к тому времени, когда понадобятся, поясняет Bloomberg.