Ричмонд
+29°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Bloomberg: Германия планирует приобрести к 2029 году свыше 8 тыс. систем дронов

Немецкие военные рассчитывают к концу десятилетия получить в свое распоряжение 8300 систем беспилотных летательных аппаратов — гораздо меньше, чем некоторые другие страны НАТО, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленный источник и перечень требований Министерства обороны ФРГ.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Согласно статье, к 2029 году в арсенале вооруженных сил Германии должно быть около 5700 беспилотных летательных аппаратов, 560 перехватчиков и комплексов борьбы с беспилотниками, а также дополнительно 2070 дронов-камикадзе. Беспилотные летательные системы будут содержать несколько мини-дронов и такое оборудование, как пусковые установки и контроллеры полетов. В этих цифрах не учтены резервы в размере 20−40% общего флота, необходимые для обеспечения его доступности во время технического обслуживания части оборудования, уточняет агентство.

По данным Bloomberg, также будут закуплены разведывательные БПЛА большой дальности, такие как Husar, и беспилотники Deep Strike, которые летают чуть ниже скорости звука и имеют дальность полета более 1000 километров.

Bloomberg подчеркивает, что эти цифры ничтожно малы по сравнению с «миллионами беспилотников», которые используют Украина и Россия на поле боя.

В следующие четыре года Германия, согласно статье, намерена удвоить свой годовой оборонный бюджет до 162 млрд евро на фоне якобы угроз со стороны РФ и сомнений в приверженности США европейской безопасности. Но дополнительные средства в основном пойдут на закупку традиционной военной техники, которую беспилотники всего лишь дополнят.

Тогда как США и Великобритания, в отличие от Германии, поставили БПЛА в центр своих планов по модернизации вооруженных сил, отмечает Bloomberg.

Как показал конфликт на Украине, БПЛА стали самым смертоносным оружием, доступным обеим сторонам, и заставили противников пересмотреть свое отношение к использованию бронетехники, говорится в материале. Министр обороны США Пит Хегсет в июле назвал беспилотники «самой значительной инновацией на поле боя за последнее поколение» и заявил, что Пентагон будет наращивать их производство.

Хотя министр обороны ФРГ Борис Писториус в июле заявил о важности беспилотных летательных аппаратов в современной войне, в Минобороне, по словам осведомленных источников, не хотят размещать крупные заказы. Они опасаются, что темпы внедрения инноваций могут быстро привести к устареванию закупаемых систем, и не желают накапливать тысячи БПЛА, которые устареют к тому времени, когда понадобятся, поясняет Bloomberg.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше