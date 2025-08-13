Холдинг БЦК впервые в Беларуси реализовал проект по печати бетоном на строительном 3D-принтере

13 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Холдинг «Белорусская цементная компания» впервые в Беларуси реализовал проект по печати бетоном на строительном 3D-принтере. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в холдинге.
Проект по применению 3D-печати в строительстве — часть программы инновационного развития, реализуемой Министерством архитектуры и строительства.
Министр архитектуры и строительства Александр Студнев при посещении Минского комбината силикатных изделий, входящего в состав холдинга «Белорусская цементная компания», ознакомился с результатами реализации инвестиционного проекта — успешно введенным в эксплуатацию строительным 3D-принтером, а также образцами изделий, созданных методом аддитивной печати.
Технология печати бетоном с использованием строительного 3D-принтера с эффективным размером печати 15×6х4 м применена впервые в Республике Беларусь. Министр архитектуры и строительства высоко оценил подход холдинга в освоении передовых решений и отметил широкие перспективы развития строительной печати бетоном.
Кроме того, отмечена проводимая холдингом работа по привлечению студентов Белорусской академии искусств для разработки дизайн-моделей: лучшие эскизы, подготовленные молодыми дизайнерами, легли в основу бетонных изделий, напечатанных на строительном 3D-принтере.
По итогам визита министром поставлены задачи расширить сферу применения 3D-оборудования, а также разработать собственные инновационные смеси. Кроме того, отраслевым институтам поручена разработка нормативной базы использования изделий, созданных с помощью 3D-печати бетоном.
В рамках поездки Александр Студнев также ознакомился с основным производством филиала по выпуску тротуарной плитки и блоков из ячеистого бетона и пожелал коллективу успешной реализации проектов и плодотворной работы.
Строительный 3D-принтер, установленный на Минском комбинате силикатных изделий, применяется для послойной укладки бетона или смесей на основе бетона и других строительных материалов. При этом траектория движения печатающей головки принтера соответствует трехмерной модели будущего строения или изделия. Результат — полноразмерные строительные объекты, сооружения, малые архитектурные формы. -0-