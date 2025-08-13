Холдинг БЦК впервые в Беларуси реализовал проект по печати бетоном на строительном 3D-принтере

Строительный 3D-принтер, установленный на Минском комбинате силикатных изделий, применяется для послойной укладки бетона или смесей на основе бетона и других строительных материалов. При этом траектория движения печатающей головки принтера соответствует трехмерной модели будущего строения или изделия. Результат — полноразмерные строительные объекты, сооружения, малые архитектурные формы. -0-