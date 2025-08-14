Вячеслав Федорищев вручил ключи от квартир детям-сиротам в микрорайоне Южный город

«Сегодня хороший, светлый день, потому что свой дом обретут много будущих семей, семьи, которые уже сложились, много деток. Эта программа очень важна, потому что позволяет предоставить свое собственное жилье тем, кто в нем в первую очередь нуждается. Я вас поздравляю. Это очень большой шаг — свой дом», — обратился Вячеслав Федорищев к собравшимся.