Экспорт товаров, мультибрендовый центр. Банк развития и правительство Москвы обсудили расширение сотрудничества

В начале встречи Сергей Столярчук рассказал об имеющихся возможностях для эффективных экономических замыслов. «Наши финансовые инструменты позволяют реализовывать самые масштабные и значимые инициативы: от малого и среднего бизнеса и инвестиционных проектов до крупных экспортных поставок и создания совместных производств. При этом в своей деятельности Банк развития нацелен не только на масштабирование имеющегося потенциала, но и на апробацию новых направлений. Главное — экономический эффект. Если он достижим, то возможности Банка развития вкупе с производственным сектором страны в деле», — сказал он.