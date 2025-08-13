Экспорт товаров, мультибрендовый центр. Банк развития и правительство Москвы обсудили расширение сотрудничества

13 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Банк развития и правительство Москвы нацелены масштабировать сотрудничество. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Банка развития.
Сегодня председатель правления Банка развития Сергей Столярчук и министр правительства Москвы, руководитель Департамента внешнеэкономических и международных связей Сергей Черемин обсудили потенциал экономического взаимодействия Беларуси и российской столицы. Ключевым вопросом диалога стало финансирование Банком развития экспорта белорусских товаров и услуг в Москву.
В начале встречи Сергей Столярчук рассказал об имеющихся возможностях для эффективных экономических замыслов. «Наши финансовые инструменты позволяют реализовывать самые масштабные и значимые инициативы: от малого и среднего бизнеса и инвестиционных проектов до крупных экспортных поставок и создания совместных производств. При этом в своей деятельности Банк развития нацелен не только на масштабирование имеющегося потенциала, но и на апробацию новых направлений. Главное — экономический эффект. Если он достижим, то возможности Банка развития вкупе с производственным сектором страны в деле», — сказал он.
В ходе встречи министр правительства Москвы отметил востребованность белорусской пищевой и промышленной продукции у населения и организаций Москвы. «Для повышения уровня жизни в Москве продолжает возводиться большое количество современных жилых и инфраструктурных объектов, где компетенции белорусских специалистов и производимые в республике стройматериалы и техника будут однозначно полезны. Это одно из перспективных направлений сотрудничества, реализацию которого мы рассматриваем при поддержке Банка развития», — сказал Сергей Черемин.
К слову, у финансового института имеется успешный опыт реализации подобных проектов в других регионах Российской Федерации, поэтому, понимая экономический и социальный эффект, Сергей Столярчук на такую инициативу сразу ответил, что при правильном структурировании сделки финансировать готовы хоть завтра.
Кроме того, отдельное внимание стороны уделили мультибрендовому центру белорусских товаров, в создании которого Банк развития также готов принять самое непосредственное участие. Новый объект станет своего рода «экспортным проводником» белорусских товаров и услуг. Он аккумулирует не только готовую продукцию отечественных производителей, но и различные комплектующие и сопутствующие товары, а также сервисное обслуживание.
Также Сергей Столярчук и Сергей Черемин обсудили целый комплекс вопросов, где Беларусь и Москва могут выступать единым экономическим блоком, синергично дополняя друг друга. Это касается и совместной деятельности, и работы со странами дальней дуги, кооперационных проектов в сфере малого и среднего бизнеса и других экономически выгодных проектов. В завершение довольно продолжительной и продуктивной встречи стороны договорились детализировать наиболее перспективные направления сотрудничества и уже в ближайшее время перейти к их практической реализации. -0-
Фото пресс-службы Банка развития.