Ричмонд
+29°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Инфляция в России снизилась

Росстат сообщил, что годовая инфляция в России в июле 2025 года замедлилась до 8,79 процента.

Росстат сообщил, что годовая инфляция в России в июле 2025 года замедлилась до 8,79 процента.

Инфляция в РФ снижается четвертый месяц подряд, она составляла 10,34 процента в конце марта, 10,23 процента в конце апреля, 9,88 процента в конце мая и 9,4 процента в конце июня.

Инфляция за месяц составила 0,57 процента, одним из факторов стала индексация стоимости услуг ЖКХ. Продовольственные товары подешевели, непродовольственные товары и услуги подорожали.

Читайте материал «Трамп рассказал о главной цели разговора с Путиным».

Достоверные новости всегда под рукой — в канале МК в MAX.