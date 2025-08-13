Инфляция в России снизилась

Росстат сообщил, что годовая инфляция в России в июле 2025 года замедлилась до 8,79 процента.
Инфляция в РФ снижается четвертый месяц подряд, она составляла 10,34 процента в конце марта, 10,23 процента в конце апреля, 9,88 процента в конце мая и 9,4 процента в конце июня.
Инфляция за месяц составила 0,57 процента, одним из факторов стала индексация стоимости услуг ЖКХ. Продовольственные товары подешевели, непродовольственные товары и услуги подорожали.
