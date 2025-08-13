Кузнецов: высокая культура производства на предприятиях Минпрома способствует устойчивому росту отрасли

13 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Высокая культура производства на предприятиях Минпрома способствует устойчивому росту отрасли. Такое мнение выразил министр промышленности Андрей Кузнецов, который с рабочим визитом посетил ОАО «Управляющая компания холдинга “Минский моторный завод”, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минпрома.
Руководитель ведомства в контексте пятилетки качества оценил культуру производства на предприятии, обратил внимание на вопросы безопасности и качества, а также обсудил направления дальнейшей модернизации и повышения эффективности производства.
Андрей Кузнецов в сопровождении генерального директора ММЗ Александра Ботвинника посетил ключевые цеха и участки производственной цепи, обсудил существующие регламенты и процедуры, направленные на поддержание высокого уровня дисциплины, чистоты на рабочих местах и соблюдения технологических стандартизированных процессов.
Министр ознакомился с несколькими видами испытательных стендов, производственными площадями сборочного цеха двигателей, а также представленными высокотехнологичными средствами контроля, такими как промышленный компьютерный томограф. Дополнительно были продемонстрированы современные технологические комплексы, включающие оборудование для механической обработки коленчатых валов, универсальный обрабатывающий центр и инновационный трехмерный принтер для аддитивного производства.
Обсуждены актуальные вопросы организации процессов сбора, хранения и последующей утилизации отходов металлургического производства, включая разработку оптимальных схем взаимодействия подразделений предприятия. Особое внимание уделено завершающему этапу реализации проекта по строительству собственной станции обезжелезивания питьевой воды, направленного на повышение качества водоснабжения и обеспечение экологических стандартов производственной деятельности.
По итогам посещения министр промышленности подчеркнул, что предприятия системы Минпрома должны соблюдать высокую культуру производства, а каждый работник понимать свою роль, строго следовать регламентам и постоянно стремится к улучшению. Это особенно важно для устойчивого роста отрасли и повышения конкурентоспособности экономики страны, обратил внимание он. -0-