Кузнецов: высокая культура производства на предприятиях Минпрома способствует устойчивому росту отрасли

По итогам посещения министр промышленности подчеркнул, что предприятия системы Минпрома должны соблюдать высокую культуру производства, а каждый работник понимать свою роль, строго следовать регламентам и постоянно стремится к улучшению. Это особенно важно для устойчивого роста отрасли и повышения конкурентоспособности экономики страны, обратил внимание он. -0-