Аналитики прогнозируют резкое падение мирового спроса на нефть до конца 2025 года

Нефтяной сектор глобального рынка столкнется с неожиданным охлаждением спроса в последнем квартале 2025 года.

Нефтяной сектор глобального рынка столкнется с неожиданным охлаждением спроса в последнем квартале 2025 года. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на исследование Международного энергетического агентства.

На данный момент известно, что аналитики радикально снизили прогноз роста потребления до 680 тысяч баррелей в сутки — это самое резкое сокращение оценок с 2009 года, за исключением пандемийного периода.

Основное падение ожидается на ключевых азиатских рынках, а также в Федеративной Республике Бразилия. Как указали в FT, прогноз основан на сохранении риска введения новых повышенных торговых тарифов со стороны Администрации Соединенных Штатов.

В этих условиях рыночное предложение может значительно превысить спрос.

При этом Совет управляющих ОПЕК+ под руководством Саудовской Аравии сохраняет более оптимистичный взгляд, повысив прогноз общемирового спроса на «черное золото».

Стоит отметить, что на рынок нефти влияют не только экономические, но и политические факторы. Ранее аналитики назвали приблизительную сумму издержек Индии, которые она понесет в случае отказа от закупки в России углеводородов.

Ваша надежная лента новостей — «МК» в MAX.