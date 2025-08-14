Ричмонд
Нацбанк заметно увеличил курс евро и уменьшил курс доллара на 14 августа

Нацбанк Беларуси снизил курс доллара и курс российского рубля и повысил курс евро на 14 августа, четверг.

Источник: Комсомольская правда

Национальным банком изменены валютные курсы на 14 августа, четверг. Так, курс доллара и курс российского рубля стали ниже, а курс евро заметно подрос.

Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.

Так, на четверг, 14 августа, Национальный банк определил такие валютные курсы: 1 доллар США равен 2,9749 белорусского рубля, 1 евро — 3,4894 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,7165 белорусского рубля.

В соотношении с курсами валют, которые Нацбанк определил на среду, 13 августа, курс доллара и курс российского рубля уменьшились, а курс евро ощутимо вырос.

В денежном выражении курс доллара уменьшился на 0,0030 белрубля, курс евро увеличился на 0,0328 белрубля, а курс российского рубля стал ниже на 0,0001 белрубля.

Тем временем Минфин раскрыл новые цены на золото и серебро, скупаемые у белорусов.