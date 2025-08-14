Даны прогнозы по судьбе рубля после встречи Путина и Трампа

Ранее Трамп заявил, что представители американских СМИ стремятся сорвать его предстоящую встречу с Путиным, которая состоится на Аляске. Соответствующее заявление он опубликовал в социальной сети TruthSocial. По словам Трампа, журналисты ссылаются на «уволенных неудачников и откровенно некомпетентных людей», в числе которых он упомянул бывшего советника по национальной безопасности Джона Болтона.