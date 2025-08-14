Госдума готовит запрет на несколько займов в микрофинансовых организациях

С 2025 года россиянам могут запретить одновременно иметь более одного займа в микрофинансовых организациях. Об этом сообщает «Известия» со ссылкой на главу комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова. Инициатива, предложенная Банком России, предусматривает отказ в выдаче нового микрокредита при наличии непогашенного долга у заемщика.
Проект закона уже внесён в Госдуму и планируется к рассмотрению в осеннюю сессию. По словам Аксакова, несмотря на критику со стороны представителей МФО, власти поддерживают меры по ограничению выдачи займов. Он также отметил возможный риск перехода части клиентов к нелегальным кредиторам и подчеркнул необходимость усиления контроля над рынком, включая запрет рекламы микрофинансовых услуг.
Кроме того, с 2026 года в России введут трёхдневный период охлаждения при оформлении микрозаймов и снизят максимальную переплату по ним с 130% до 100%. Ранее генеральный директор Ассоциации развития финансовой грамотности Эльман Мехтиев сообщил о запуске периода охлаждения с 1 сентября 2024 года для защиты граждан от мошенничества при получении кредитов.
Ранее экономист рассказала о минусах закрытия кредита досрочно.