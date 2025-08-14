Госдума готовит запрет на несколько займов в микрофинансовых организациях

Кроме того, с 2026 года в России введут трёхдневный период охлаждения при оформлении микрозаймов и снизят максимальную переплату по ним с 130% до 100%. Ранее генеральный директор Ассоциации развития финансовой грамотности Эльман Мехтиев сообщил о запуске периода охлаждения с 1 сентября 2024 года для защиты граждан от мошенничества при получении кредитов.