Биткойн обновил рекорд и превысил цену в 123 тысячи долларов

Биткойн представляет собой децентрализованную криптовалюту, функционирующую на базе технологии блокчейн. Создавать новые монеты могут все участники сети путем формирования новых блоков. Идея биткойна была впервые изложена в ноябре 2008 года под псевдонимом Сатоси Накамото, личность которого до сих пор неизвестна. Несмотря на то, что биткойн существует уже более десяти лет, пик его популярности пришелся на последние годы. Всего планируется выпустить ограниченное количество монет, большая часть которых уже добыта.