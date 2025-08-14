Ричмонд
Binance: Стоимость биткойна обновила исторический максимум, превысив $123 000

К 01:55 по мск криптовалюта прибавила 2,57%

Источник: Комсомольская правда

Согласно данным криптовалютной биржи Binance, ночью в четверг, 14 августа, стоимость биткойна обновила свой исторический максимум, превысив $123 300.

В 01:42 по московскому времени криптовалюта достигла $123 500, тем самым прибавив 2,86% в стоимости. А вот по данным на 01:55 по мск, биткоин все же замедлился в росте, достигнув при этом отметки в $123 200. Таким образом, криптовалюта прибавила 2,57%.

Напомним, что еще один исторический максимум, а именно значение в $112 000, биткоин обновил в начале июля 2025 года.

Как KP.RU писал ранее, около десяти лет назад знакомый 39-летнего Джеймса Хауэллса случайно выкинул мусорный пакет, в котором находился его жесткий диск с 8000 биткоинов. Теперь устройство покоится на дне самой дорогой в мире свалки, что расположена недалеко от Ньюпорта.