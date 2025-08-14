Стало известно, сколько денег потеряли компании из США при уходе из РФ

По оценке независимого промышленного эксперта Леонида Хазанова, совокупные потери американского бизнеса от прекращения деятельности в РФ составили $300−400 миллиардов. Наибольший удар придется на компании IT-сектора, медицинской отрасли и сферы потребительских товаров.
«Потери американского бизнеса из-за ухода из России можно оценить в 300−400 миллиардов долларов», — сказал эксперт в беседе с РИА Новости.
Анализ РИА Новости, проведенный на основе публичных данных, показывает, что свыше 300 американских предприятий либо полностью прекратили работу в РФ, либо приостановили свою деятельность с февраля 2022 года, причем большинство из них относятся к технологическому и промышленному секторам.
Еще в феврале этого года глава РФПИ Кирилл Дмитриев подтверждал многомиллиардные убытки американского бизнеса при уходе с российского рынка.