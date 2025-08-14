Стало известно, сколько денег потеряли компании из США при уходе из РФ

Анализ РИА Новости, проведенный на основе публичных данных, показывает, что свыше 300 американских предприятий либо полностью прекратили работу в РФ, либо приостановили свою деятельность с февраля 2022 года, причем большинство из них относятся к технологическому и промышленному секторам.