Названа сумма, которую потеряли компании США из-за ухода из России

Компании из США потеряли после ухода из России порядка 300−400 млрд долларов.

Компании из США потеряли после ухода из России порядка 300−400 млрд долларов. Больше всего от решения свернуть бизнес в РФ пострадали компании в сфере IT, медицины и потребительского сектора, заявил независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов.

«Потери американского бизнеса из-за ухода из России можно оценить в 300−400 млрд долларов, из них на долю IT-индустрии пришлось 100−150 млрд, медицины и потребительского бизнеса — 80−120 млрд, финансового бизнеса — 70−80 млрд», — приводит РИА Новости подсчеты специалиста.

Агентство также сообщило, что свой бизнес в РФ с февраля 2022 года заморозили более трехсот американских компаний. Большая часть из них работали в IT-сфере и промышленности.

До февраля 2022 года в России работали почти 660 компаний из США. Сейчас функционируют лишь 336 организаций.

Ранее сообщалось, что Россия впервые с 2022 года получила суверенный рейтинг за границей.

