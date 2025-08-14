В России предложили компенсировать платные медицинские услуги: подробности

В России предложили компенсировать платные медицинские услуги. Так, депутаты от фракции «Справедливая Россия — За правду» инициировали обращение на имя главы Минздрава Михаила Мурашко с идеей о возмещении гражданам расходов на платную медицину в случаях, когда услуги по ОМС оказались для них недоступны. Копия соответствующего документа находится в распоряжении РИА Новости.