В России предложили компенсировать платные медицинские услуги: подробности

В России предложили компенсировать платные медицинские услуги. Так, депутаты от фракции «Справедливая Россия — За правду» инициировали обращение на имя главы Минздрава Михаила Мурашко с идеей о возмещении гражданам расходов на платную медицину в случаях, когда услуги по ОМС оказались для них недоступны. Копия соответствующего документа находится в распоряжении РИА Новости.
«Предлагается установить механизм возмещения гражданам расходов на оплату платных медицинских услуг, входящих в территориальную программу государственных гарантий, в случаях, когда их предоставление бесплатно в медицинских организациях было объективно невозможно», — следует из текста документа.
Инициаторами предложения выступили председатель партии Сергей Миронов и глава профильного комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова.
Авторы предложения считают, что компенсации должны производиться в размерах, не превышающих лимиты стоимости соответствующих медуслуг, установленные территориальной программой госгарантий.
