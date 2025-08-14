Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В России предложили компенсировать платные медицинские услуги: подробности

В Госдуме хотят компенсировать платные медицинские услуги.

Источник: Комсомольская правда

В России предложили компенсировать платные медицинские услуги. Так, депутаты от фракции «Справедливая Россия — За правду» инициировали обращение на имя главы Минздрава Михаила Мурашко с идеей о возмещении гражданам расходов на платную медицину в случаях, когда услуги по ОМС оказались для них недоступны. Копия соответствующего документа находится в распоряжении РИА Новости.

«Предлагается установить механизм возмещения гражданам расходов на оплату платных медицинских услуг, входящих в территориальную программу государственных гарантий, в случаях, когда их предоставление бесплатно в медицинских организациях было объективно невозможно», — следует из текста документа.

Инициаторами предложения выступили председатель партии Сергей Миронов и глава профильного комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова.

Авторы предложения считают, что компенсации должны производиться в размерах, не превышающих лимиты стоимости соответствующих медуслуг, установленные территориальной программой госгарантий.

Ранее KP.RU писал о предложении депутатов ГД РФ ввести налоговый вычет за покупку школьных товаров.

Узнать больше по теме
Михаил Мурашко: биография, достижения и проблемы министра здравоохранения России
От интерна до руководителя Минздрава — такую карьеру шаг за шагом построил Михаил Мурашко, уроженец Екатеринбурга. Собрали главную информацию о нем, его работе и личной жизни.
Читать дальше