Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бывшая Decathlon начала закрываться в России

Сеть магазинов спортивных товаров Desport (бывшая Decathlon) стала закрываться в России. В этом году прекратили работу минимум пять ее магазинов. На это указывают ряд источников.

Сеть спортивных магазинов сократила число своих филиалов на 17 процентов.

Сеть магазинов спортивных товаров Desport (бывшая Decathlon) стала закрываться в России. В этом году прекратили работу минимум пять ее магазинов. На это указывают ряд источников.

«Сеть после смены собственника, судя по всему, столкнулась с финансовыми проблемами. С февраля Desport закрыла по крайней мере пять магазинов. До этого под ее управлением находилось 29 точек, получается, что компания сократила их число примерно на 17%», — пишут «Ведомости» со ссылкой на источники.

По данным издания, в Москве с 7 августа перестал работать магазин в районе Алтуфьево. С начала лета закрыт магазин в петербургском «Охта молле» — на это указывают отзывы посетителей на «Яндекс картах». Не работают филиалы в подмосковном «Зеленопарке», а также в Самаре и Ногинске. При этом на сайте Desport информации об этом нет, а в самой компании на запрос «Ведомостей» не ответили.

Ранее в Екатеринбурге также фиксировались закрытия крупных торговых точек других сетей. Схожая тенденция наблюдается и в других регионах, где ритейлеры сокращают присутствие на фоне изменения рыночной ситуации.