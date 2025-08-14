Бывшая Decathlon начала закрываться в России

По данным издания, в Москве с 7 августа перестал работать магазин в районе Алтуфьево. С начала лета закрыт магазин в петербургском «Охта молле» — на это указывают отзывы посетителей на «Яндекс картах». Не работают филиалы в подмосковном «Зеленопарке», а также в Самаре и Ногинске. При этом на сайте Desport информации об этом нет, а в самой компании на запрос «Ведомостей» не ответили.