В России вырос средний размер социальной пенсии

Средний размер социальной пенсии в РФ достиг 15 534 рублей на 1 июля 2025 года. Об этом сообщает Социальный фонд России.
«Согласно данным, средний размер социальной пенсии в РФ составил 15 534 рубля к 1 июля этого года», — следует из данных Соцфонда России. Их приводит РИА Новости.
Также отмечается, что размер социальной пенсии увеличился чуть более чем на две тысячи рублей с 1 января текущего года. В настоящее время неработающие пенсионеры получают данный вид пенсии в размере 15 856 рублей. Для работающих граждан, имеющих право на этот вид выплат, ежемесячная сумма составляет 11 659 рублей.
Ранее стало известно, что с 1 сентября 2025 для россиян, прекративших трудовую деятельность в августе, инвалидов I группы и пенсионеров, достигших 80 лет, повысят размер пенсий. Гражданам, достигшим 80-летнего возраста в августе, с сентября начнут производиться выплаты удвоенной фиксированной части страховой пенсии. В 2025 году базовый размер данной выплаты составит 8 907 рублей 70 копеек, а после увеличения сумма возрастет до 17 815 рублей 40 копеек. В случае оформления ухода за пенсионером к ежемесячной выплате будет дополнительно начисляться 1 314 рублей. Для получателей государственной пенсии предусмотрена надбавка в размере 1 377 рублей при условии официального оформления ухода. Все дополнительные выплаты назначаются начиная с месяца, следующего за месяцем возникновения права на их получение.