В России вырос средний размер социальной пенсии

Ранее стало известно, что с 1 сентября 2025 для россиян, прекративших трудовую деятельность в августе, инвалидов I группы и пенсионеров, достигших 80 лет, повысят размер пенсий. Гражданам, достигшим 80-летнего возраста в августе, с сентября начнут производиться выплаты удвоенной фиксированной части страховой пенсии. В 2025 году базовый размер данной выплаты составит 8 907 рублей 70 копеек, а после увеличения сумма возрастет до 17 815 рублей 40 копеек. В случае оформления ухода за пенсионером к ежемесячной выплате будет дополнительно начисляться 1 314 рублей. Для получателей государственной пенсии предусмотрена надбавка в размере 1 377 рублей при условии официального оформления ухода. Все дополнительные выплаты назначаются начиная с месяца, следующего за месяцем возникновения права на их получение.