Названо, сколько денег на банковских счетах держат челябинцы

Согласно этим данным, южноуральцы на своих банковских счетах и вкладах (исключая счета эскроу) в начале июля 2025 года хранили более 874 млрд рублей. Если сравнивать этот показатель с результатами прошлого года, получается, что челябинцы увеличили свой «портфель» на 21 процент.