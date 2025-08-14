Ричмонд
Названо, сколько денег на банковских счетах держат челябинцы

Уральское главное управление Банка России опубликовало информацию о счетах и вкладах жителей Челябинской области.

Источник: Reuters

Согласно этим данным, южноуральцы на своих банковских счетах и вкладах (исключая счета эскроу) в начале июля 2025 года хранили более 874 млрд рублей. Если сравнивать этот показатель с результатами прошлого года, получается, что челябинцы увеличили свой «портфель» на 21 процент.

В пресс-службе Уральского ГУ Банка России уточнили, что рост рублевых накоплений сопровождался снижением вложений в иностранной валюте. За год этот показатель снизился на 11 процентов и занял лишь 3 процента в общем объеме сбережений жителей Челябинской области.