Россиянам напомнили, какую помощь оказывают семьям с детьми к 1 сентября

Семьи, воспитывающие детей-школьников, могут получить финансовую и другую помощь накануне школьного учебного года, рассказала aif.ru сенатор, председатель Социал-демократического союза женщин (СДСЖР) Ольга Епифанова.
Она подчеркнула, этот вид финансовой помощи оказывается регионами.
«Условия везде разные: где-то помогают собрать в школу первоклассников, где-то возмещают покупку школьной формы — ежегодно или один раз в два года. Претендовать на выплаты могут, как правило, многодетные семьи или семьи с официально подтвержденным низким доходом. Например, в столице на школьную форму в 2025 году выделяют 13 257 рублей, в Санкт-Петербурге — 10 461 рубль, в Рязанской области — 4 180 рублей, в Ямало-Ненецком автономном округе — 16 095 рублей (отмечу, что в северных и дальневосточных регионах выплаты производятся с учетом районного коэффициента)», — объяснила сенатор.
Епифанова уточнила, для получения финансовой помощи на покупку формы требуется подача заявления и пакета документов через МФЦ, либо лично в органы соцзащиты, либо через «Госуслуги». Получатели выплат должны иметь постоянную регистрацию в своем регионе.
