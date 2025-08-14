Россиянам напомнили, какую помощь оказывают семьям с детьми к 1 сентября

«Условия везде разные: где-то помогают собрать в школу первоклассников, где-то возмещают покупку школьной формы — ежегодно или один раз в два года. Претендовать на выплаты могут, как правило, многодетные семьи или семьи с официально подтвержденным низким доходом. Например, в столице на школьную форму в 2025 году выделяют 13 257 рублей, в Санкт-Петербурге — 10 461 рубль, в Рязанской области — 4 180 рублей, в Ямало-Ненецком автономном округе — 16 095 рублей (отмечу, что в северных и дальневосточных регионах выплаты производятся с учетом районного коэффициента)», — объяснила сенатор.