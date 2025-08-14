«М. Видео» выплатит трехкратную стоимость техники жителю Красноярского края

Однако уже через семь месяцев использования техника начала давать сбой: устройство заряжалось лишь до 15−20%, отключалось при отъезде от базы и перестало подавать воду на тряпку.
Покупатель обратился за гарантийным ремонтом, но устранить неисправность не удалось — щётки оказались замяты, а контакты зарядки стёрты. Несмотря на неоднократные обращения, магазин отказался вернуть деньги или заменить товар, а также не предоставил его для независимой экспертизы.
В итоге потребитель подал иск. По делу были привлечены специалисты Роспотребнадзора, которые дали заключение, сообщают в ведомстве.
Суд обязал ООО «М. Видео Менеджмент» выплатить в общей сложности 94 498,50 рубля, включая: 29 999 рублей — стоимость некачественного товара; 30 000 рублей — неустойка за невозврат денег; 31 499,50 рублей — штраф; 3 000 рублей — компенсация морального вреда.