Россиянам сказали, как законно получить на руки часть материнского капитала

«Забрать остаток можно в том случае, если его сумма составляет 10 000 рублей или меньше, и есть соответствующее желание у владельца сертификата. Для получения средств нужно подать заявление через портал “Госуслуги” или лично в Социальном фонде России либо в МФЦ. Поданное заявление рассматривается в течение 10 рабочих дней и затем в течение 5 дней средства перечислят на банковский счёт, который указан гражданином», — рассказал экономист.