Россиянам сказали, как законно получить на руки часть материнского капитала

Закон разрешает забрать и потратить на любые цели часть материнского капитала. Доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин в беседе с aif.ru объяснил, что речь об остатке этой выплаты.
«Забрать остаток можно в том случае, если его сумма составляет 10 000 рублей или меньше, и есть соответствующее желание у владельца сертификата. Для получения средств нужно подать заявление через портал “Госуслуги” или лично в Социальном фонде России либо в МФЦ. Поданное заявление рассматривается в течение 10 рабочих дней и затем в течение 5 дней средства перечислят на банковский счёт, который указан гражданином», — рассказал экономист.
Эксперт напомнил, что что материнский (семейный) капитал как мера социальной поддержки семей с детьми входит в число направлений реализации национального проекта «Семья».
«В настоящее время семейный капитал предоставляется семье при рождении первого ребёнка в сумме 690 266,95 ₽ При появлении в семье второго ребёнка производится дополнительная выплата: в настоящее время её размер составляет 221 895,14 ₽ Если в семье появился второй или любой следующий ребёнок, а ранее право на получение семейного капитала не возникало, то в таком случае осуществляется выплата в сумме 912 162,09 ₽», — добавил Балынин.
Ранее сенатор, председатель Социал-демократического союза женщин (СДСЖР) Ольга Епифанова рассказала, какую материальную помощь могут получить семьи с детьми-школьниками к 1 сентября.