Красноярский край выдал первую промышленную ипотеку на модернизацию производства

Местный производитель полимерной упаковки «Европласт» получил первую в регионе промышленную ипотеку на сумму 200 миллионов рублей. Эти средства, выделенные Фондом развития промышленности края, будут направлены на масштабную модернизацию предприятия: реконструкцию производственных площадей, обновление инженерных коммуникаций и закупку современного оборудования. По расчётам руководства компании, реализация проекта позволит не только увеличить объёмы выпуска продукции, но и практически вдвое повысить рентабельность производства — с нынешних 3,4% до прогнозируемых 6,1%.