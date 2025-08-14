Красноярский край выдал первую промышленную ипотеку на модернизацию производства

Компания «Европласт», специализирующаяся на выпуске полимерной упаковки, стала первым в регионе получателем промышленной ипотеки.
Местный производитель полимерной упаковки «Европласт» получил первую в регионе промышленную ипотеку на сумму 200 миллионов рублей. Эти средства, выделенные Фондом развития промышленности края, будут направлены на масштабную модернизацию предприятия: реконструкцию производственных площадей, обновление инженерных коммуникаций и закупку современного оборудования. По расчётам руководства компании, реализация проекта позволит не только увеличить объёмы выпуска продукции, но и практически вдвое повысить рентабельность производства — с нынешних 3,4% до прогнозируемых 6,1%.
Программа «Промышленная ипотека», действующая с 2022 года, предоставляет предприятиям уникальные условия финансирования: займы до 200 млн рублей сроком на 7 лет по ставке от 4% до 6% годовых. Как пояснил генеральный директор «Европласта» Александр Филипишин, полученные средства дадут мощный импульс развитию компании. «Мы полностью реконструируем цех, внедрим автоматизированные линии и сможем выпускать продукцию высшего качества, что откроет перед нами новые рынки сбыта», — отметил он.
Этот проект стал пилотным для региона и наглядно демонстрирует, как государственная поддержка помогает промышленным предприятиям совершать качественный рывок в развитии.