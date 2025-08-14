У природного парка «Ергаки» появится новая туристическая база за 280 млн рублей

В Красноярском крае началась реализация масштабного туристического проекта — в непосредственной близости от знаменитого природного парка «Ергаки» планируют построить современную базу отдыха стоимостью 279,5 млн рублей.
Финансирование проекта полностью осуществляется за счёт краевого бюджета, о чём свидетельствуют данные, опубликованные на портале госзакупок «РосТендер». Согласно техническому заданию, подрядчик, который будет определён до 20 августа, обязан возвести объект с развитой инфраструктурой к 30 ноября 2026 года.
Природный парк «Ергаки», известный своими живописными горными ландшафтами, чистейшими озёрами и развитой сетью экологических троп, ежегодно привлекает десятки тысяч туристов со всей России. Новая база отдыха призвана решить проблему нехватки комфортабельного жилья в непосредственной близости от заповедной территории. Хотя детальный перечень объектов пока не раскрывается, ожидается, что здесь появятся современные гостевые домики, точки общественного питания и необходимые сервисы для комфортного пребывания туристов.
Реализация этого проекта станет важным шагом в развитии туристического кластера юга Красноярского края.