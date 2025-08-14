У природного парка «Ергаки» появится новая туристическая база за 280 млн рублей

Природный парк «Ергаки», известный своими живописными горными ландшафтами, чистейшими озёрами и развитой сетью экологических троп, ежегодно привлекает десятки тысяч туристов со всей России. Новая база отдыха призвана решить проблему нехватки комфортабельного жилья в непосредственной близости от заповедной территории. Хотя детальный перечень объектов пока не раскрывается, ожидается, что здесь появятся современные гостевые домики, точки общественного питания и необходимые сервисы для комфортного пребывания туристов.