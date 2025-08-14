Крупное предприятие Омска ликвидировали из-за долгов

В Омске обанкротили ООО «Сибречфлот» Евгения Элишеса. 18 лет предприятие занималось речными перевозками и судостроительством. Ликвидировали его из-за долгов.
По данным УФНС, процедура банкротства началась в 2018 году. До этого за два года компания получила чистые убытки в 32 млн рублей. В апреле 2023 года от «Сибречфлота» кредиторы требовали уже 86 млн рублей.
Имущество предприятия распродали. На момент завершения процедуры банкротства удалось погасить четверть долгов.
