Крупное предприятие Омска ликвидировали из-за долгов

Предприятие 18 лет занималось речными перевозками и судостроительством.

Источник: Freepik

В Омске обанкротили ООО «Сибречфлот» Евгения Элишеса. 18 лет предприятие занималось речными перевозками и судостроительством. Ликвидировали его из-за долгов.

По данным УФНС, процедура банкротства началась в 2018 году. До этого за два года компания получила чистые убытки в 32 млн рублей. В апреле 2023 года от «Сибречфлота» кредиторы требовали уже 86 млн рублей.

Имущество предприятия распродали. На момент завершения процедуры банкротства удалось погасить четверть долгов.

Ранее мы писали, как в апреле этого года перед началом посевной компании в Омской области обанкротился сельхозкооператив.