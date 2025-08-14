Профилактику АЧС и птичьего гриппа усиливают в Иркутской области

По данным региональной ветеринарной службы, в 2024 году проведено более 2,1 тысячи лабораторных исследований на птичий грипп и около 80 анализов на АЧС. Об этом irk.aif.ru сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области.
На текущий момент область остается свободной от этих заболеваний. Для быстрого выявления потенциальных угроз заключено соглашение между ветеринарной службой и охотничьим надзором. Специалисты будут совместно мониторить случаи падежа диких птиц и кабанов. Предприятия агропромышленного комплекса продолжают внутренний контроль и регулярно направляют пробы на исследование.
Жителям региона рекомендовано сообщать в ветеринарные станции о случаях обнаружения павших животных или птиц. Это позволит среагировать на возможные угрозы и предотвращать распространение заболеваний.