Профилактику АЧС и птичьего гриппа усиливают в Иркутской области

В Иркутской области введены дополнительные меры по предотвращению распространения гриппа птиц и африканской чумы свиней.

Источник: Правительство Иркутской области

По данным региональной ветеринарной службы, в 2024 году проведено более 2,1 тысячи лабораторных исследований на птичий грипп и около 80 анализов на АЧС. Об этом irk.aif.ru сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области.

На текущий момент область остается свободной от этих заболеваний. Для быстрого выявления потенциальных угроз заключено соглашение между ветеринарной службой и охотничьим надзором. Специалисты будут совместно мониторить случаи падежа диких птиц и кабанов. Предприятия агропромышленного комплекса продолжают внутренний контроль и регулярно направляют пробы на исследование.

Жителям региона рекомендовано сообщать в ветеринарные станции о случаях обнаружения павших животных или птиц. Это позволит среагировать на возможные угрозы и предотвращать распространение заболеваний.